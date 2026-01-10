È online il nuovo sito dedicato alla Sindone, offrendo una lettura digitale innovativa di questo importante simbolo. Presentato dal Papa, che ha dato il suo benestare, il sito permette di esplorare in modo approfondito e rispettoso il Telo, grazie alla collaborazione con il Custode pontificio e l’arcivescovo di Torino. Un’opportunità per conoscere meglio la Sindone, mantenendo intatto il suo significato storico e spirituale.

La Sindone come non si era mai vista. Papa Leone XIV è stato il primo a entrare nell'esperienza di lettura digitale creata da 'Avvolti', che gli è stata presentata dal Custode pontificio del Telo, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, durante l'udienza concessa nel Palazzo Apostolico. La lettura digitale dell'immagine sindonica è una novità assoluta: sarà infatti possibile via internet collegarsi al programma dal sito di Avvolti o quello ufficiale della Sindone con qualunque dispositivo: smartphone, tablet, pc, con accesso dal mondo intero. Grazie al programma è possibile scorrere sullo schermo l'immagine sindonica, ingrandendo i particolari più significativi come volto, corona di spine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nasce il sito Internet dedicato alla Sindone. "Battezzato" dal Papa

