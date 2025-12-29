Arte | torna online rinnovato il sito internet dedicato al pittore Aldo Natili

È stato aggiornato e ripristinato il sito www.aldonatili.com, dedicato al pittore romano Aldo Natili (1913-1975). La piattaforma offre ora una presentazione rinnovata delle sue opere e della sua attività, che si sviluppò tra gli anni '30 e gli anni '70 a Roma. Un punto di riferimento digitale per conoscere e approfondire la figura e il percorso artistico di Natili.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Torna on line in una versione rinnovata www.aldonatili.com, il sito internet dedicato al pittore romano Aldo Natili (1913-1975), attivo nella Capitale dalla fine degli anni '30 fino alla metà degli anni '70. Dedicato alla intensa e prolifica produzione pittorica di Natili, il sito torna in rete arricchito da immagini di opere inedite appartenenti alla Collezione degli eredi dell'artista e dell'Archivio Aldo Natili, di proprietà della famiglia. L'opera di Natili, come sottolinea Luca Quattrocchi, professore ordinario di Storia dell'arte contemporanea dell'Università di Siena, nella nota critico-biografica pubblicata sul sito, è "per molti versi emblematica delle posizioni, delle evoluzioni, e anche delle contraddizioni della pittura italiana tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, in particolare per quanto riguarda la situazione romana".

