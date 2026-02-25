Nuova Anatomia Patologica | al Giustinianeo completata la prima fase di lavori

Completati piano terra e primo piano della futura sede unica, ora il cantiere sale al quarto piano. Investimento da oltre 8 milioni per un polo che unirà diagnosi, laboratori, ricerca, didattica e medicina di precisione L’Azienda ospedaliera compie un passo importante nella riorganizzazione di uno dei suoi snodi clinici e scientifici più strategici. Al complesso ospedaliero Giustinianeo si è conclusa la prima fase dei lavori della nuova Anatomia Patologica. Sono terminati, infatti, gli interventi al piano terra e al primo piano, mentre è già operativo il cantiere al quarto piano per le fasi successive. Il progetto, avviato nell’aprile 2024 e con conclusione prevista ad aprile 2027, vale complessivamente 8 milioni e 94mila euro. La nuova collocazione consentirà di unificare sedi e attività oggi frammentate, centralizzando laboratori, personale sanitario e amministrativo, oltre a creare spazi dedicati a diagnostica connessa, didattica e ricerca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

