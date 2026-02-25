Paddington sul palco dei BAFTAs chiede scusa per la marmellata | il momento emoziona tutti i social

Ai BAFTA 2026 non sono mancati star e red carpet, ma a rubare la scena è stato un ospite decisamente speciale: l’orso Paddington. L’iconico personaggio creato da Michael Bond è salito sul palco della Royal Festival Hall di Londra per presentare il premio come miglior film per bambini e famiglie. Elegante nel suo celebre cappotto blu, ha mescolato ironia, timidezza e marmellata in un intervento che ha emozionato il pubblico in sala e a casa. Per molti spettatori, è stato il momento più tenero e sorprendente dell’intera serata. El Paddington de West End fue invitado a presentar en los BAFTA el premio a Mejor Película Infantil o Familiar. Éste es él caminando la alfombra roja de la premiación. pic.twitter.comJmgMdSjO13 — El Aquelarre Teatro (@ElAquelarre) February 22, 2026 La cerimonia degli EE BAFTA Film Awards 2026 si è svolta alla Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra. Paddington, alla sua prima esperienza in una premiazione ufficiale, è apparso sicuro ma fedele al suo carattere gentile e un po’ impacciato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Atalanta, Djimsiti sui social chiede scusa ai tifosi per l’errore sul gol di LautaroLuca Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha pubblicato un messaggio sui social per scusarsi con i tifosi in seguito all’errore che ha portato al gol di Lautaro Martinez.

Il 2025 dei vip pro Pal: bandiere sul palco e lacrime sui social per essere amatiIl 2025 si configura come l’anno in cui molti vip hanno adottato la causa pro Pal, utilizzando bandiere sul palco e condividendo emozioni sui social.

Argomenti discussi: Gli spettatori dei Bafta Movie Awards 2026 singhiozzano mentre fanno una richiesta importante all’Orso Paddington; All’interno della sala dei BAFTA Awards ospitati da Alan Cumming, oltre all’elenco completo dei vincitori; Perché i Bafta devono liberarsi delle due ore di ritardo e trasmettere in diretta; Il giudice Bafta si dimette per aver gestito in modo assolutamente imperdonabile l’incidente della parola N di Tourette.

@bamboledipezza_band rivelano a London One Radio gli artisti Brit Rock che più amano. Dai @thecure ai @sexpistols ! La band questa sera porterà sul palco “Resta con me” . . #bamboledipezza #londra #sanremo2026 #festivaldisanremo #britrock - facebook.com facebook