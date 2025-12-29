Atalanta Djimsiti sui social chiede scusa ai tifosi per l’errore sul gol di Lautaro

Luca Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha pubblicato un messaggio sui social per scusarsi con i tifosi in seguito all’errore che ha portato al gol di Lautaro Martinez. L’episodio evidenzia come anche i giocatori più esperti possano commettere errori in situazioni di alta pressione. La sincerità e l’umiltà dimostrate dall’atleta sono un esempio di rispetto e responsabilità verso la squadra e i supporters.

Bergamo, 29 dicembre 2025 – Capita a tutti di sbagliare, soprattutto quando si tratta di movimenti o gesti tecnici da eseguire in una frazione di secondo. Capita a pochi di chiedere scusa per l’errore commesso e farlo pubblicamente. Berat Djimsiti, autore dell’errore sul passaggio sbagliato che ha portato al gol dell’Inter firmato da Lautaro Martinez, dopo la sconfitta della sua Atalanta ha chiesto scusa, pubblicamente, suo social. “ Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre ”, ha scritto il 32enne difensore svizzero di passaporto albanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Djimsiti sui social chiede scusa ai tifosi per l’errore sul gol di Lautaro Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror Leggi anche: Zaniolo chiede scusa ai tifosi della Roma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Atalanta, Djimsiti sui social chiede scusa ai tifosi per l’errore sul gol di Lautaro - Bergamo, 29 dicembre 2025 – Capita a tutti di sbagliare, soprattutto quando si tratta di movimenti o gesti tecnici da eseguire in una frazione di secondo. msn.com

