UniFg il prof Luigi Nappi eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia
Il prof. Luigi Nappi, docente di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Foggia, è stato eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) per il biennio 2028–2029. La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento nel campo della ginecologia e dell’ostetricia in Italia.
Il prof. Luigi Nappi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia, è stato eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) per il biennio 2028–2029. L’elezione è avvenuta nel corso del 100° Congresso nazionale della SIGO, alla presenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Prestigioso incarico per il prof. UniFg, Luigi Nappi: "Al servizio della dignità e del benessere delle donne" - Luigi Nappi, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia e Delegato Rettorale all’Innovazione Tecnologica in Area Medica presso l’Università di Foggia, è stato nominato Membro Associato del ... foggiatoday.it
SANITA' Foggia: il Prof. Luigi Nappi membro del Consiglio Esecutivo del Collegio Europeo di Ginecologia e Ostetricia - Luigi Nappi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia e Presidente eletto dell’Associazione Italiana dei Ginecologi Universitari, è stato nominato membro del ... statoquotidiano.it
