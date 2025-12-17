UniFg il prof Luigi Nappi eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia

Il prof. Luigi Nappi, docente di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Foggia, è stato eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) per il biennio 2028–2029. La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento nel campo della ginecologia e dell’ostetricia in Italia.

Il prof. Luigi Nappi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia, è stato eletto Presidente nazionale della Società italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) per il biennio 2028–2029. L’elezione è avvenuta nel corso del 100° Congresso nazionale della SIGO, alla presenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

