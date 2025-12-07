E allora la banana fa bene al membro? Il botta e risposta tra Bassetti e il nutrizionista Scarparo | Le noci fanno bene al cervello perché gli assomigliano

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo confronto sulla divulgazione scientifica è esploso attorno a un video virale: “ Mangia noci per migliorare la salute del cervello, assomigliano proprio a un cervello”. È la frase con cui il medico e nutrizionista Tiziano Scarparo, seguito da oltre un milione e mezzo di utenti tra Instagram e Facebook, suggerisce che la forma di un alimento indicherebbe l’organo su cui agisce. Una tesi che l’infettivologo Matteo Bassetti respinge definendo prive di “evidenze scientifiche” tali analogie. Il botta e risposta ha riacceso il dibattito sulla correttezza dell’informazione sanitaria diffusa sui social e sulla responsabilità di chi la produce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

