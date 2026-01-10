L' ospedale unico del Vco si farà in Ossola l' area scelta è quella di Piedimulera

L'ospedale unico del Vco sarà realizzato a Piedimulera, in Ossola. La scelta dell'area si basa a uno studio condotto dal Politecnico di Torino, incaricato dalla Regione per individuare la posizione più idonea. La decisione mira a migliorare l'accessibilità e l’efficienza dei servizi sanitari nella zona, garantendo un presidio sanitario moderno e funzionale per la comunità locale.

Ospedale unico del VCO. La Regione garantisce su tempi, costi e progetto di cura - Secondo le prime stime costerà 131 milioni di euro per la parte ospedaliera e 14 per il parcheggio. quotidianosanita.it

La sindaca di Verbania Marchionini: “La scelta di cancellare l’ospedale unico dell’Asl Vco è un salto nel buio” - Marchioni e il sindaco di Quarna Sopra Quaretta nel dibattito ieri in consiglio regionale: “È emerso chiaramente che non vi è nessuna certezza sui finanziamenti, nessun progetto pronto, nessun piano ... quotidianosanita.it

Vco, l'ospedale unico piace sempre di più - Si attende ancora il parere del Ministero della sanità, ma l'aria che tira in Vco per la pianificazione della sanità ospedaliera sembra aver cambiato direzione: non più i due poli ospedalieri a ... rainews.it

