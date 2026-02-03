Voto unanime in giunta per l' ospedale unico del Vco a Piedimulera

La giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera all’ospedale unico del Vco. La decisione è stata presa all’unanimità e conferma che il nuovo nosocomio sorgerà a Piedimulera. La delibera è stata approvata ufficialmente dalla Giunta Cirio, dopo settimane di attese e discussioni. Ora si passa alla fase successiva, con i lavori che dovrebbero partire a breve.

La giunta regionale del Piemonte ha votato all'unanimità: il nuovo ospedale del Vco sarà a Piedimulera. La scelta era già stata preannunciata nelle scorse settimane, ma adesso la Giunta Cirio ha approvato la delibera per la localizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola nel comune di Piedimulera. L'ospedale unico del Vco si farà in Ossola, l'area scelta è quella di Piedimulera. L'ospedale unico del Vco sarà realizzato a Piedimulera, in Ossola. DALLA GIUNTA REGIONALE L'OK ALL'OSPEDALE UNICO A PIEDIMULERA. La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato oggi con voto unanime la localizzazione del nuovo ospedale del Vco a Piedimulera. Ora si attende il voto del Consiglio Regionale.

