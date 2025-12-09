Pronto soccorso Agropoli | la posizione del Nursind Salerno
Salerno, 9 dicembre 2025 – La pubblicazione della bozza del nuovo Atto aziendale dell’ ASL Salerno ha acceso un confronto immediato, trasformandosi in un tema caldo per la sanità provinciale. Il Nursind Salerno ha espresso fin da subito una serie di rilievi che toccano l’organizzazione ospedaliera e territoriale, concentrandosi in particolare sulla situazione del presidio di Agropoli. «Siamo stati chiamati a valutare un testo molto articolato senza alcuna evidenziazione delle modifiche. Un metodo che non favorisce trasparenza e collaborazione», dichiara il segretario generale Biagio Tomasco. Il sindacato segnala inoltre l’assenza delle sigle sindacali all’incontro pubblico svoltosi ad Agropoli, definendola «un’occasione mancata in un momento decisivo per il futuro del presidio». 🔗 Leggi su Zon.it
