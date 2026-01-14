Referendum 22 e 23 marzo Forza Italia in campo per l’informazione | Spinelli vicecoordinatrice Fi Agropoli | Scelte consapevoli senza steccati ideologici

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, Forza Italia si impegna a fornire un’informazione chiara e responsabile, promuovendo un confronto aperto e basato su contenuti concreti. L’obiettivo è favorire una partecipazione consapevole dei cittadini, senza cadere in steccati ideologici e valorizzando il valore della scelta informata. Un percorso di dialogo volto a rafforzare il ruolo del dibattito pubblico e della partecipazione democratica.

In vista del referendum in programma in Italia il 22 e 23 marzo, Forza Italia è impegnata in un percorso strutturato di informazione e confronto rivolto ai cittadini, con l'obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico i contenuti, la partecipazione e la consapevolezza delle scelte.

