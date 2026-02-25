Ospedale della Fratta Open day per presentare il nuovo percorso di artroscopia ortopedica
Open day sabato 7 marzo per presentare il nuovo percorso di artroscopia ortopedica svolta dalla UOSD Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale S. Margherita alla Fratta in collaborazione con la UOC di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Articolare del Policlinico Gemelli di Roma. L'incontro.
Pd Cortona, «Soddisfazione per il potenziamento della chirurgia ortopedica all'Ospedale della Fratta»Il Partito Democratico di Cortona esprime soddisfazione per il recente potenziamento della chirurgia ortopedica presso l'Ospedale della Fratta, un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali.
La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportLa Fratta amplia le proprie strutture con un nuovo centro dedicato alla chirurgia artroscopica e dello sport, situato presso l’ospedale di Santa Margherita a Cortona.