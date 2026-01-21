Pd Cortona Soddisfazione per il potenziamento della chirurgia ortopedica all' Ospedale della Fratta
Il Partito Democratico di Cortona esprime soddisfazione per il recente potenziamento della chirurgia ortopedica presso l'Ospedale della Fratta, un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali. Questa iniziativa contribuirà a garantire interventi più tempestivi e di qualità ai cittadini, rafforzando l’offerta sanitaria nella zona. L’attenzione alle esigenze della comunità rimane una priorità per il nostro territorio.
Arezzo, 21 gennaio 2026 – Partito Democratico – Unione Comunale di Cortona: «La nostra soddisfazione per il potenziamento della chirurgia ortopedica all' Ospedale della Fratta. Vigileremo affinché l'Azienda Sanitaria mantenga gli impegni» «Come Partito Democratico di Cortona esprimiamo soddisfazione per la recente notizia del potenziamento dell’attività di chirurgia ortopedica dell’ospedale Santa Margherita della Fratta, resa possibile dalla nascita del nuovo Centro di Chirurgia Artroscopica e Chirurgia dello Sport, frutto della convenzione siglata tra la Asl Toscana Sud Est e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportLa Fratta amplia le proprie strutture con un nuovo centro dedicato alla chirurgia artroscopica e dello sport, situato presso l’ospedale di Santa Margherita a Cortona.
