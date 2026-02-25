Ospedale commissariato | i boss gestiscono dai ricoveri alle macchinette del caffè

Il clan Contini controlla l'ospedale San Giovanni Bosco, coinvolgendo ogni aspetto della struttura. La gestione si estende dai reparti di ricovero alle macchinette del caffè, influenzando le attività quotidiane dei pazienti e del personale. Le indagini hanno portato alla luce un sistema di potere che si inserisce nel funzionamento interno dell'ospedale. Le autorità continuano a monitorare la situazione, cercando di capire come tutto ciò si sia radicato.

Quattro persone, tra cui un avvocato, sono state arrestate. Avrebbero aiutato il clan camorristico Contini a gestire uno dei nosocomi di Napoli Dai ricoveri alle dimissioni, dai certificati alle macchinette degli snack. Tutto, o quasi, all'ospedale San Giovanni Bosco sarebbe passato dalle mani del clan camorristico Contini. I boss potevano anche contare su una rete di "amici", tra i quali un avvocato, medici e professionisti, per le truffe assicurative. Questo quanto emerso da un'indagine condotta da carabinieri e guardia di finanza, che ha portato in carcere quattro persone.

