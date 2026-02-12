I carabinieri di Genova hanno arrestato tre persone sospettate di aver favorito la latitanza di un presunto boss. I tre erano già in carcere per altri reati. Nel frattempo, Pasquale Bonavota, fermato nel 2023 in una chiesa, è tornato libero dopo la sentenza definitiva della Cassazione. I militari hanno lavorato tutta la notte, ma il boss in questione, alla fine, è stato assolto.

I carabinieri del Ros di Genova, con il supporto dei colleghi di Catanzaro e Reggio Calabria, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova nei confronti di 3 persone, già detenute, ritenute responsabili di favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. I tre avrebbero favorito la latitanza a Genova di Pasquale Bonavota garantendogli supporto logistico e materiale (tra cui l’utilizzo di documenti personali e schede telefoniche intestate a terzi e utilizzati anche per l’affitto di un’abitazione a Genova covo del latitante, la consegna di generi alimentari, medicinali e denaro). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, favorirono latitanza di un presunto boss e vengono arrestati dai carabinieri, il boss però nel frattempo è stato assolto

