Un'operazione della polizia di Padova ha portato al sequestro di sette tonnellate di sigarette di contrabbando, nascoste tra le macchinette del caffè. Si tratta del più grande sequestro di tabacchi illegali mai effettuato nel territorio veneto. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio illecito, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del mercato legale.

Padova, 26 gennaio 2026 – Un'importante operazione contro lo spaccio illegale di tabacchi. Si tratta di un sequestro record, il più grande registrato nel territorio veneto. I finanzieri del comando provinciale di Padova, a seguito di un accorato controllo, hanno scoperto un carico di oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando. A seguito del quale è stato sequestrato. Assieme alle sigarette, è stato sequestrato anche l'autoarticolato ove le stesse erano occultate nonché diverse macchine usate per il caffè espresso, utilizzate quale carico di copertura.

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestro record in Veneto: 7 tonnellate di sigarette di contrabbando nascoste tra le macchinette del caffè

Casoria, contrabbando di sigarette: maxi sequestro da due tonnellateA Casoria, è stato effettuato un importante sequestro di oltre due tonnellate di sigarette di contrabbando.

Casoria, 2 tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando: maxi sequestro dei carabinieriI carabinieri di Casoria hanno sequestrato circa 2,5 tonnellate di sigarette di contrabbando all’interno di un deposito.

