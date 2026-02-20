Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al polpaccio per il nigeriano Cosa filtra sulle sue condizioni

Victor Osimhen non giocherà contro la Juventus e il Galatasaray a causa di un infortunio al polpaccio. L’attaccante del Napoli ha avvertito dolore durante gli allenamenti e i medici hanno deciso di non rischiare. La sua assenza rappresenta un problema per la squadra, che dovrà fare a meno di una delle sue principali punte. La società ha già avviato le procedure per monitorare le condizioni di Osimhen nei prossimi giorni.