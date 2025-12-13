Elkann Juve il numero uno di Exor non cede ma alla Continassa c’è sempre più movimento | cosa filtra sul futuro della Vecchia Signora

L'ambiente della Juventus è in fermento: tra smentite ufficiali e voci di colossi internazionali, il futuro della squadra e le strategie di Exor, guidata da Elkann, rimangono al centro dell’attenzione. La Continassa si anima di continui movimenti, alimentando un clima di incertezza e aspettative intorno alla Vecchia Signora.

Elkann Juve, gli scenari che tengono col fiato sospeso l’ambiente bianconero tra smentite ufficiali e continui assalti di colossi internazionali. La questione relativa al futuro societario della Juventus continua a tenere banco nelle cronache finanziarie e sportive, nonostante la posizione ufficiale della proprietà rimanga, almeno all’apparenza, granitica. John Elkann, numero uno di Exor, ha ribadito più volte la volontà della famiglia di mantenere il controllo del club. Tuttavia, come riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, le certezze potrebbero essere meno solide di quanto appaiano. Juventusnews24.com Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO - Tether non si fermerà alla prima offerta presentata al CdA di Exor: pronto un nuovo assalto da oltre 2 miliardi di euro per la Juventus ... calciomercato.it

Tether lancia l’assalto alla Juventus: offerta vincolante da 725 milioni a Exor, Elkann frena - Tether lancia l’assalto alla Juventus: offerta vincolante da 725 milioni a Exor, Elkann frena Il colosso delle criptovalute, già azionista all’11,5%, punta al controllo del ... tuttojuve.com

#Elkann vicino alla #Juve È (anche) una questione di cuore ? x.com

Elkann respinge l'offerta di Tether per la Juventus: 1,1 miliardi non bastano. Club non in vendita per legami familiari ma... - facebook.com facebook

JOHN ELKANN: “SPALLETTI DEVE VINCERE! NON VENDO LA JUVE…”

