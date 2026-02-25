Ortombina è terzo al Two Castles

Il pilota di New Star 3, medaglia di bronzo di categoria, chiude anche ottavo nella generale mentre la famiglia Fiocco accarezza il podio di classe Anche quest'anno il Rally Day Two Castles ha attirato un nutrito contingente di piloti tricolori, pronti a varcare i patri confini per lanciarsi, Sabato e Domenica, lungo i velocissimi sterrati offerti dalla due giorni croata con base a Limksi Kanal. All'appello non è mancata nemmeno New Star 3, in campo con due portacolori e con il migliore dei quali è stato Luca Ortombina, alle note Nicola Petrin su una Subaru Impreza STi N12. Al volante della giapponese in versione gruppo N la prima punta del sodalizio di Bussolengo ha conquistato il terzo posto di classe 6 ed un significativo ottavo nella classifica assoluta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

GORIZIA - Domenica 22 febbraio decine di partecipanti sono saliti su auto da gara guidate da piloti esperti. Nello stesso weekend, Davide Graputti ha conquistato il terzo posto di categoria al 'Rally Show Two Castles' in Croazia.