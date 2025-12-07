Prima della Scala 2025 Ortombina | L' opera apre al linguaggio moderno

Le parole del sovrintendente del Teatro alla Scala nel foyer del Teatro poco prima dell'inizio di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcensk'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala 2025, Ortombina: "L'opera apre al linguaggio moderno"

Leggi anche questi approfondimenti

Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”

Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni

LA PRIMA DELLA SCALA... IL LOOK! Anche quest’anno in occasione della Prima della Scala la scelta per la creazione del look è stata inevitabile. Ancora una volta la stilista fiorentina Sabrina Tonello ha esaudito i miei desideri e insieme abbiamo creato un lo - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala, la protesta davanti al teatro di proPal e lavoratori dello spettacolo in attesa dell'inaugurazione della stagione concertistica #ANSA Vai su X

Scala, Ortombina: “Lady Macbeth è un’opera cinematografica, moderna e visionaria” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scala, Ortombina: “Lady Macbeth è un’opera cinematografica, moderna e visionaria” ... Da tg24.sky.it

Vip alla Prima della Scala: Mahmood in nero e oro, l’emozione di Achille Lauro. Per Lady Macbeth anche Marotta e Capello - Volti noti di musica, spettacolo e cultura nel foyer del Piermarini per l’apertura della stagione lirica del teatro milanese. Riporta msn.com

Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv e con la Prima diffusa ... Da tg24.sky.it