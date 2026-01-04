Palestra l’asta va deserta Prorogata la concessione

La concessione della palestra interna alla piscina comunale di Fontecorrenti a Volterra è stata prorogata fino al 30 giugno. La gestione, affidata al centro sportivo Velathri Asd, continua a garantire l'apertura e i servizi alla comunità, in assenza di altre offerte o interessamenti per l'asta di assegnazione. Questa decisione assicura la continuità delle attività sportive e ricreative nella struttura.

VOLTERRA La palestra interna alla piscina comunale di Fontecorrenti di Volterra, resta aperta e sotto la gestione del centro sportivo Velathri Asd almeno fino al 30 giugno prossimo. Lo dispone una recente determina comunale che allunga la concessione, che era in scadenza il 31 dicembre 2025. La decisione riguarda solo i locali palestra, ritenuti dall'ente struttura sportiva senza rilevanza economica secondo il regolamento comunale sugli impianti pubblici. La parte della piscina, al contrario, resta chiusa per urgenti lavori di manutenzione, efficientamento energetico e messa a norma, che implicano investimenti consistenti che saranno spalmati su vari anni.

