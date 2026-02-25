Orlando vince a Los Angeles con Carter Jr decisivo all' ultimo secondo

Orlando ha conquistato la vittoria a Los Angeles grazie a un canestro decisivo di Carter Jr. negli ultimi secondi. La partita, molto combattuta, ha visto i Lakers avvicinarsi nel punteggio negli ultimi minuti, ma gli ospiti hanno mantenuto la concentrazione. La rimonta degli Orlando Magic ha tenuto il pubblico sulle spine fino all’ultimo istante, quando Carter Jr. ha messo a segno il colpo finale. La sfida si è chiusa con un risultato che lascia spazio a molte riflessioni.

Una sfida serrata tra i Lakers e gli Orlando Magic ha offerto un finale intenso, segnato da una rimonta degli ospiti e da una? finale combattuta. In campo emergono protagonisti decisivi e una gestione dei possessi che ha determinato la distanza tra le due squadre nell’ultima fase. Orlando ha recuperato da un svantaggio a doppia cifra e ha guidato per un tratto, toccando anche un vantaggio di +5 a 5’30”. A quel punto Las li ha rimescolato con una risposta offensiva guidata da colpi pesanti nel finale. Nel frangente decisivo, una triple di Hachimura a 2:14 ha riportato avanti i Lakers. Poco dopo, Bane ha infilato la tripla del controsorpasso a 34,6”, cambiando nuovamente l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jevon Carter firma con gli Orlando MagicJevon Carter ha firmato con gli Orlando Magic.

NBA, Lakers e Knicks ko: Charlotte vince a Los Angeles, Golden State supera New YorkRisultati sorprendenti nell'ultima notte NBA, con sconfitte per Lakers e Knicks e vittorie per Charlotte a Los Angeles e Golden State a New York.

Argomenti discussi: Carter Jr. all’ultimo respiro, Orlando firma il colpo a Los Angeles; Calcio: Griezmann in trattativa con l'Orlando per lo sbarco in Mls; Lo spettacolo La Tartaruga furba della giovane artista Sofia Orlando; Desmond Bane segna 36 punti e guida Magic oltre i Clippers.

L’amministrazione Trump ha fatto causa all’Università della California di Los Angeles, accusandola di antisemitismo x.com

Una storia d’amore, segreti e vendetta sotto il sole di Los Angeles. Eva Luna è una telenovela statunitense-venezuelana girata a Los Angeles tra il 2010 e il 2011, con protagonisti Blanca Soto e Guy Ecker. Eva González è una giovane donna bella, determinat - facebook.com facebook