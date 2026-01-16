NBA Lakers e Knicks ko | Charlotte vince a Los Angeles Golden State supera New York

Risultati sorprendenti nell'ultima notte NBA, con sconfitte per Lakers e Knicks e vittorie per Charlotte a Los Angeles e Golden State a New York. La serata ha visto diverse sorprese, tra cui il successo dei Boston Celtics contro Miami e la prestazione dominante di Oklahoma contro Houston. Questi incontri evidenziano l’imprevedibilità e l’alta competitività della stagione in corso.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 26: Charlotte Hornets guard LaMelo Ball (1) sends off a pass during a NBA game between the Washington Wizards and the Charlotte Hornets on October 26, 2025, at Capital One Arena, in Washington, DC. (Photo by Tony QuinnSipaUSA) Prosegue il momento difficile dei Los Angeles Lakers, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Alla Crypto.com Arena passa Charlotte, che si impone per 135-117 trascinata da un super LaMelo Ball, autore di 30 punti, 6 rimbalzi e 11 assist. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

