Jevon Carter firma con gli Orlando Magic

Jevon Carter ha firmato con gli Orlando Magic. Il giocatore si unisce alla squadra per il resto della stagione, portando nuove energie nel reparto esterni. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e ora Carter si prepara a scendere in campo con i Magic.

Un nuovo rinforzo per il reparto esterni dei Magic è stato annunciato: Jevon Carter vestirà la maglia della franchigia della Florida per il resto della stagione, con l’obiettivo di aumentare la perimetralità e la profondità del roster. L’operazione punta a offrire nuove soluzioni difensive e opportunità offensive dalla panchina, contribuendo a spingere Orlando verso la corsa alla postseason. La firma di Carter aggiunge un giocatore dinamico al formato di rotazione esterna, capace di fornire energia e consistenza sia in attacco sia in difesa. Grazie alla sua esperienza recente nel massimo campionato, l’approdo a Orlando promette utilità immediata nelle partite competitive, incrementando le opzioni di alternanza tra protagonisti in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Jevon Carter firma con gli Orlando Magic Approfondimenti su Jevon Carter Orlando Magic Nba Cup: Orlando e New York volano in semifinale, Magic e Knicks a Las Vegas Nella Nba Cup, Magic e Knicks si qualificano per le semifinali grazie a vittorie decisive. LeBron sembra Magic, Detroit, 11 vittorie di fila. Orlando piega Golden State La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Fossi nei Lakers un pensierino a Jevon Carter ce lo farei. Comunque è uno che quando viene chiamato in causa si sbatte sempre, ottimo dif POA ed è diventato tiratore da 3 persino affidabile. Di fatto è il Goodwin dei poveri, energia contagiosa che potrebbe s x.com

