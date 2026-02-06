Jevon Carter firma con gli Orlando Magic

Jevon Carter ha firmato con gli Orlando Magic. Il giocatore si unisce alla squadra per il resto della stagione, portando nuove energie nel reparto esterni. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e ora Carter si prepara a scendere in campo con i Magic.

Un nuovo rinforzo per il reparto esterni dei Magic è stato annunciato: Jevon Carter vestirà la maglia della franchigia della Florida per il resto della stagione, con l'obiettivo di aumentare la perimetralità e la profondità del roster. L'operazione punta a offrire nuove soluzioni difensive e opportunità offensive dalla panchina, contribuendo a spingere Orlando verso la corsa alla postseason. La firma di Carter aggiunge un giocatore dinamico al formato di rotazione esterna, capace di fornire energia e consistenza sia in attacco sia in difesa. Grazie alla sua esperienza recente nel massimo campionato, l'approdo a Orlando promette utilità immediata nelle partite competitive, incrementando le opzioni di alternanza tra protagonisti in campo.

