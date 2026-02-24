Orgoglio e pregiudizio | Emma Corrin e Jack Lowden sono Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della miniserie

Emma Corrin e Jack Lowden interpretano Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della nuova miniserie di Netflix. La produzione si basa su “Orgoglio e pregiudizio” e le prime immagini mostrano un'ambientazione accurata e dettagli curati nei costumi. La scena introduttiva evidenzia la tensione tra i personaggi, preparando il pubblico a un racconto ricco di emozioni. La serie promette di portare sullo schermo un classico rivisitato con attenzione ai particolari.

Netflix ha condiviso online il teaser trailer della nuova miniserie Orgoglio e Pregiudizio, un adattamento in 6 episodi dell'amato romanzo scritto da Jane Austen. I protagonisti di questa nuova versione della storia sono Emma Corrin e Jack Lowden nei ruoli dei protagonisti Elizabeth Bennet e Mr Darcy. I dettagli del progetto tratto dal classico della letteratura. La serie è stata scritta da Dolly Alderton (Tutto quello che so sull'amore), mentre la regia è firmata da Euros Lyn, già nel team di Heartstopper (di cui potete leggere la nostra recensione della terza stagione).