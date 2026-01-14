Monarch | Legacy of Monsters 2 svelato il teaser trailer della nuova stagione

Dopo due anni dall'uscita della prima stagione, Apple TV ha annunciato la data di uscita e svelato i primi due teaser trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, seconda stagione della serie del Monsterverse con protagonisti Kurt e Wyatt Russell. Ecco dunque tutte le anticipazioni su cast, trama. 🔗 Leggi su Today.it

