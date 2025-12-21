Milano-Cortina 2026 altri biglietti in vendita da domani alle 16

Milano, 21 dicembre 2025 - Nuovi ticket per Milano-Cortina 2026: domani, lunedì 22 dicembre, dalle ore 16 saranno messi a disposizione ulteriori biglietti per assistere alle competizioni di hockey su ghiaccio, biathlon, sci di fondo, curling e combinata nordica. Un'occasione unica per vivere da vicino anche lo spettacolo delle Paralimpiadi e per offrire al pubblico un'esperienza che rappresenta al tempo stesso sport, inclusione e passione. Presentazione del tram olimpico Milano Cortina 2026 di Fiera Milano in piazza castello a Milano, 19 dicembre 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI (npk) Competizioni di hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, altri biglietti in vendita da domani alle 16 Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: vendita in prelazione dei biglietti per residenti e proprietari di seconde case Leggi anche: Milano Cortina 2026, a Fiera Milano Rho arriva l’infopoint: date e biglietti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milano Cortina 2026: online i biglietti delle Milano Hockey Finals in programma all'Arena Santagiulia dal 9 all'11 gennaio; Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano – Cortina 2026: date, biglietti e ospiti; Tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dai portabandiera italiani agli sport in gara; Biglietti Milano Cortina 2026: acquisto ufficiale e anti-truffa. Biglietti Milano Cortina 2026: acquisto ufficiale e anti-truffa - Guida 2026 per comprare biglietti Milano Cortina: sito ufficiale, app, limiti, resale e checklist anti- milanofree.it

Olimpiadi 2026: stadi, biglietti, mascotte e tutto quello che c’è da sapere sui Giochi di Milano-Cortina - La cerimonia di apertura è fissata per il 6 febbraio, quella di chiusura per il 22 dello stesso mese. msn.com

Milano Hockey Finals, biglietti e programma: tre giorni che assegnano Scudetto e Coppa Italia - Milano Hockey Finals dal 9 all’11 gennaio 2026: biglietti, programma e squadre per Scudetto e Coppa Italia alla nuova arena. milanosportiva.com

Nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a Venezia si può pattinare nella sala da ballo affrescata al primo piano di un antico palazzo settecentesco. È l’installazione di Olaf Nicolai. - facebook.com facebook

Allianz e Rai raccontano la strada verso Milano-Cortina: al via la docuserie sugli azzurri ilsole24ore.com/art/allianz-e-… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.