Emergenza maltempo a Catania nuova ordinanza del sindaco Trantino | chiusura delle scuole e gli altri divieti

In risposta all’allerta meteo di codice rosso, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e altri divieti, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante l’emergenza maltempo. Le misure, adottate in accordo con le autorità regionali, mirano a prevenire rischi idrogeologici e idraulici, proteggendo cittadini e territori.

Il provvedimento è valido fino alle ore 24 di domani, 21 gennaio 2026, e si rende necessario in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio comunale Con un'ordinanza del sindaco Enrico Trantino, adottata a seguito dell'allerta meteo con codice rosso diramata dalla Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il comune di Catania ha disposto una serie articolata di misure urgenti a tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è valido fino alle ore 24 di domani, 21 gennaio 2026, e si rende necessario in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio comunale, caratterizzate da precipitazioni diffuse e intense, forti raffiche di vento, mareggiate e possibili allagamenti sia in ambito urbano sia extraurbano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo e chiusura delle scuole. Il sindaco difende la sua scelta: "La sicurezza viene prima di tutto"Il sindaco Federico Lorenzoni ha giustificato la decisione di chiudere le scuole il 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle problematiche legate al maltempo.

Maltempo, crolla una casa a Cormons: una persona estratta viva, è ferita. Due dispersi. Il sindaco: «Disposta la chiusura delle scuole»

