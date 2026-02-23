Ghost Cat Anzu | clip esclusiva del divertente anime felino

Un gatto chiamato Anzu ha attirato l'attenzione grazie a una clip esclusiva dell’anime di Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, che combina humor e temi sovrannaturali. La scena mostra Anzu che salta agilmente tra i tetti, coinvolgendo lo spettatore in un’ambientazione urbana vivace. La produzione ha scelto di mettere in evidenza le espressioni divertenti del felino, creando un legame immediato con il pubblico. La serie promette di sorprendere gli appassionati di anime e gatti.

Un gatto per amico nello scatenato anime di Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita che mescola con disinvoltura humor e soprannaturale, come rivela la clip esclusiva. Un gatto motorizzato, una ragazzina curiosa e tante improbabili avventure su e giù per il Giappone. Questi sono gli ingredienti di Ghost Cat Anzu, anime in arrivo nelle sale italiane come evento speciale il 9, 10 e 11 marzo grazie a Dynit e Adler Entertainment. L'anime è tratto dal manga di Takashi Imashiro Bakeneko Anzu-chan, inedito in Italia, che si ispira alla mitologia tradizionale giapponese creando un "racconto di formazione arricchito di realismo magico". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

