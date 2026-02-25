orario e pettorale di giovanni franzoni per la discesa di garmisch 2026

Il ritorno di Giovanni Franzoni amplifica l’attenzione sul calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, dopo la medaglia d’argento conquistata alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e le partecipazioni alle prove di combinata a squadre, super-G e gigante. L’orizzonte è Garmisch-Partenkirchen, dove il ventiquattrenne del team azzurro affronta la discesa libera e il super-G, con l’obiettivo di consolidare una stagione intensa e ricca di esperienze. l’azzurro si prepara a una prima prova cronometrata decisiva per trovare il feeling con la neve tedesca e definire le linee migliori in vista della gara di sabato. Franzoni ha già mostrato solidità in stagione, con una vittoria doppiamente significativa sulla discesa di kitzbühel e un podio a wengen, elementi che alimentano la fiducia in vista della prossima sfida di Garmisch. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

