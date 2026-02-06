Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Bormio 2026 | n di pettorale orario tv

Questa mattina a Bormio si sono ufficialmente schierati i quattro azzurri in gara nella discesa maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima partenza è prevista per le 11 di sabato, con Giovanni Franzoni che aprirà le danze come primo italiano, con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, e gli atleti sono pronti a sfidarsi sulla celebre pista in una giornata che potrebbe regalare grandi emozioni.

Sono stati scelti i quattro azzurri al via della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sabato 7 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 36 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 11 alle ore 11:55:50: l’azzurro, inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dal 6 al 15. Il primo via è fissato per le 11:30:00, per i primi 5 pettorali l’intervallo di partenza è di 2’20”, per poi salire a 2’45” fino al numero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv

Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta.

Quando parte Giovanni Franzoni, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv

Questa mattina, Giovanni Franzoni ha preso il via nella sua prima prova di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

