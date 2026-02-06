Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Bormio 2026 | n di pettorale orario tv
Questa mattina a Bormio si sono ufficialmente schierati i quattro azzurri in gara nella discesa maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima partenza è prevista per le 11 di sabato, con Giovanni Franzoni che aprirà le danze come primo italiano, con il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, e gli atleti sono pronti a sfidarsi sulla celebre pista in una giornata che potrebbe regalare grandi emozioni.
Sono stati scelti i quattro azzurri al via della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sabato 7 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 36 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 11 alle ore 11:55:50: l’azzurro, inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dal 6 al 15. Il primo via è fissato per le 11:30:00, per i primi 5 pettorali l’intervallo di partenza è di 2’20”, per poi salire a 2’45” fino al numero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Bormio 2026
Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Bormio: n. di pettorale, orario preciso, tv
Quando parte Giovanni Franzoni sulla Stelvio, il pubblico e gli appassionati di sci alpino si preparano a seguirlo ancora una volta.
Quando parte Giovanni Franzoni, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv
Questa mattina, Giovanni Franzoni ha preso il via nella sua prima prova di discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Bormio 2026
Argomenti discussi: Giovanni Franzoni fa un bagno di umiltà: Gara che mi ha ricordato di tenere i piedi per terra; Giovanni Franzoni a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare veloci di sci alpino maschile; Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; Quando gareggia Franzoni in discesa e superG? Date, orari e dove vederlo.
Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Bormio 2026: n. di pettorale, orario, tvSono stati scelti i quattro azzurri al via della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it
Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico FranzosoDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro ... ilfattoquotidiano.it
MILANO CORTINA | E' un tris azzurro nella seconda prova della discesa libera di Bormio. Mattia Casse stacca il primo crono (1'52"85) sulla Stelvio, davanti ai compagni di squadra a Florian Schieder (+0.45'') e Giovanni Franzoni (+0.85''). Dietro, a pari merito, facebook
AZZURRI VOLANTI I migliori tempi della seconda prova cronometrata di discesa Sono tutti dei nostri uomini jet! Mattia Casse firma il miglior tempo (con salto di porta) a Bormio… Secondo Florian Schieder e terzo Giovanni Franzoni! Sabato si fa x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.