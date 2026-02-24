Festival di Sanremo l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata

Il Festival di Sanremo, con la presenza di Can Yaman e Kabir Bedi, ha attirato l’attenzione dei media. La causa di questa scelta sta nel desiderio di celebrare la figura iconica di Sandokan, interpretata dai due attori. Conti ha annunciato che entrambi saliranno sul palco dell’Ariston nella prima serata, creando grande aspettativa tra il pubblico. Questa decisione riguarda anche l’ordine di uscita dei cantanti, che sarà comunicato nei prossimi giorni.

Nella seconda e ultima conferenza stampa prima dell’inizio del Festival di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato che sul palco dell’Ariston – oltre a Can Yaman – salirà anche Kabir Bedi: i due attori che più hanno incarnato il personaggio salgariano di Sandokan si ritroveranno insieme nella prima serata della kermesse. Non solo: ha anche comunicato l’ ordine di uscita dei cantanti in gara. L’ordine di uscita dei cantanti in gara. La prima serata del Festival di Sanremo vedrà l’esibizione di tutti e 30 i big in gara. Ecco l’ordine di uscita: Ditonellapiaga con Che fastidio! Michele Bravi con Prima o poi Sayf con Tu mi piaci tanto Mara Sattei con Le cose che non sai di me Dargen D’Amico con AI AI Arisa con Magica favola Luchè con Labirinto Tommaso Paradiso con I romantici Elettra Lamborghini con Voilà Patty Pravo con Opera Samurai Jay con Ossessione Raf con Ora e per sempre J-Ax con Italia Starter Pack Fulminacci con Stupida sfortuna Levante con Sei tu Fedez & Marco Masini con Male necessario Ermal Meta con Stella stellina Serena Brancale con Qui con me Nayt con Prima che Malika Ayane con Animali notturni Eddie Brock con Avvoltoi Sal Da Vinci con Per sempre sì Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare Tredici Pietro con Uomo che cade Bambole di Pezza con Resta con me Chiello con Ti penso sempre Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta Leo Gassmann con Naturale Francesco Renga con Il meglio di me LDA & Aka7even con Poesie clandestine Le esibizioni dei cantanti in gara verranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che assegnerà i voti necessari a stilare una classifica provvisoria dei 30 brani: al termine della serata, saranno comunicate le cinque canzoni più apprezzate dai giurati, senza però l’ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

