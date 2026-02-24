Sanremo 2026 | ordine di uscita dei cantanti nella Prima serata del Festival

Carlo Conti ha annunciato l’ordine di uscita dei cantanti per la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver condiviso i dettagli durante la conferenza stampa ufficiale. Il presentatore ha mostrato la scaletta, suscitando grande interesse tra i presenti e i telespettatori. La scelta degli artisti inizia alle 20:30, con alcune sorprese tra i partecipanti. La decisione riguarda anche l’assegnazione dei tempi sul palco e le interviste in scaletta.

Si accendono i riflettori su Sanremo 2026 e cresce l'attesa per la prima serata del Festival. Durante la conferenza stampa ufficiale, Carlo Conti ha svelato l'ordine di uscita dei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston, fornendo uno dei dettagli più attesi da fan e addetti ai lavori. Una scaletta che può fare la differenza, tra emozioni, strategie e prime impressioni destinate a segnare l'avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo. Ordine di uscita dei cantanti al Festival di Sanremo 2026: prima serata del 24 febbraio.

Sanremo 2026, scaletta e ordine di uscita dei cantanti della prima serata – IN AGGIORNAMENTOLa pubblicazione della scaletta di Sanremo 2026 ha causato molte discussioni tra i fan, dopo che sono stati annunciati i nomi dei primi artisti in gara.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti e i superospitiTiziano Ferro si esibisce come superospite durante la prima serata di Sanremo 2026, causa l’attesa per il suo nuovo album.

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

