Operazione Safe Zone Trantino | Restituita dignità al quartiere
Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha espresso il suo apprezzamento per l’operazione condotta dalla polizia di Stato nel vecchio quartiere di San Berillo. “Desidero rivolgere un sentito plauso alla Magistratura e alle forze dell’ordine per la brillante azione che ha permesso di ripristinare. Cataniatoday.it
Operazione “Safe Zone”: 38 arresti per droga, estorsioni e rapine - CATANIA Su disposizione della Procura distrettuale di Catania, dalle prime ore di oggi è stata effettuata una vasta operazione della Polizia di Stato denominata “Safe Zone”, che ha portato all’esecuzi ... corrieredellacalabria.it
Operazione antidroga "Safe zone", 52 arresti a Catania - Si è conclusa a Catania l’attività investigativa denominata “Safe zone” condotta dai poliziotti della Squadra mobile, che ha portato all’interruzione dei traffici di un gruppo criminale che gestiva le ... poliziadistato.it
Più di 250 poliziotti coinvolti a Catania per l’operazione “Safe zone” in cui stanno eseguendo un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 38 persone per spaccio, estorsione, rapina e ricettazione. #essercisempre #15dicembre x.com