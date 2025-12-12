Inchiesta appalti pubblici | archiviazione per Foti Opizzi e altre sei persone

Dopo undici mesi, il gip ha disposto l’archiviazione per Tommaso Foti e altre sei persone nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pubblici tra Valtrebbia e Piacenza, che vedeva coinvolti anche il ministro per gli affari europei e il Pnrr. La richiesta di archiviazione arriva a quasi due anni dalla nuova indagine avviata dalla Procura di Piacenza.

Ventuno mesi dopo la richiesta della Procura di Piacenza il gip del Tribunale ha disposto l’archiviazione per Tommaso Foti, ministro per gli affari europei e al Pnrr, indagato per corruzione e traffico d’influenze illecite nell’inchiesta del 2022, quella sugli appalti pubblici tra Valtrebbia e. Ilpiacenza.it Telesveva. . LA XYLELLA INFESTA GLI ULIVI DEL FOGGIANO: FOCOLAIO SCOPERTO A CAGNANO VARANO, DRAMMA PER GLI AGRICOLTORI LOCALI – INCHIESTA GDF SU APPALTI IN CAMBIO DI REGALI E FAVORI: RINVIATI A GIUDIZIO 10 INDAGA - facebook.com Facebook Manager licenziata dall'Usl di Rovigo, dalle sue denunce inchiesta sugli appalti dell’ospedale Vai su X

Telesveva. . LA XYLELLA INFESTA GLI ULIVI DEL FOGGIANO: FOCOLAIO SCOPERTO A CAGNANO VARANO, DRAMMA PER GLI AGRICOLTORI LOCALI – INCHIESTA GDF SU APPALTI IN CAMBIO DI REGALI E FAVORI: RINVIATI A GIUDIZIO 10 INDAGA - facebook.com Facebook

Manager licenziata dall'Usl di Rovigo, dalle sue denunce inchiesta sugli appalti dell’ospedale Vai su X

Caserta, inchiesta sugli appalti: in 8 escono dal processo - tra dirigenti e dipendenti dell'ente Provincia e imprenditori coinvolte lo scorso anno in un'inchiesta con l'ex presidente Giorgio Magliocca, escono dall'indagine della Procura di Santa ... ilmattino.it

Atac, archiviata dopo 6 anni la maxi-inchiesta per bancarotta. Nessuna “volontà fraudolenta” - Il Gip di Roma chiude il procedimento che coinvolgeva 40 persone tra ex manager e dirigenti della municipalizzata capitolina per operazioni sospette tra il 2004 e il 2008. money.it

Emerge un fatto gravissimo: Scarpinato affossò l'inchiesta mafia-appalti

Video Emerge un fatto gravissimo: Scarpinato affossò l'inchiesta mafia-appalti Video Emerge un fatto gravissimo: Scarpinato affossò l'inchiesta mafia-appalti