Inchiesta appalti pubblici | archiviazione per Foti Opizzi e altre sei persone

Ilpiacenza.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo undici mesi, il gip ha disposto l’archiviazione per Tommaso Foti e altre sei persone nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti pubblici tra Valtrebbia e Piacenza, che vedeva coinvolti anche il ministro per gli affari europei e il Pnrr. La richiesta di archiviazione arriva a quasi due anni dalla nuova indagine avviata dalla Procura di Piacenza.

Ventuno mesi dopo la richiesta della Procura di Piacenza il gip del Tribunale ha disposto l’archiviazione per Tommaso Foti, ministro per gli affari europei e al Pnrr, indagato per corruzione e traffico d’influenze illecite nell’inchiesta del 2022, quella sugli appalti pubblici tra Valtrebbia e. Ilpiacenza.it

Immagine generica

Caserta, inchiesta sugli appalti: in 8 escono dal processo - tra dirigenti e dipendenti dell'ente Provincia e imprenditori coinvolte lo scorso anno in un'inchiesta con l'ex presidente Giorgio Magliocca, escono dall'indagine della Procura di Santa ... ilmattino.it

inchiesta appalti pubblici archiviazioneAtac, archiviata dopo 6 anni la maxi-inchiesta per bancarotta. Nessuna “volontà fraudolenta” - Il Gip di Roma chiude il procedimento che coinvolgeva 40 persone tra ex manager e dirigenti della municipalizzata capitolina per operazioni sospette tra il 2004 e il 2008. money.it

Emerge un fatto gravissimo: Scarpinato affossò l'inchiesta mafia-appalti

Video Emerge un fatto gravissimo: Scarpinato affossò l'inchiesta mafia-appalti