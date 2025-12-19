Fermati sulla A1 con gioielli e contanti rubati a un’anziana

Due uomini di origine campana sono stati fermati sulla A1 in direzione Sud e denunciati per ricettazione, dopo aver tentato di scappare con gioielli e contanti rubati a un’anziana. L’intervento ha permesso di recuperare parte del bottino e di mettere fine a un episodio di furto che aveva sconvolto la vittima. La polizia continua le indagini per accertare eventuali complici e approfondire il caso.

© Parmatoday.it - Fermati sulla A1 con gioielli e contanti rubati a un’anziana Due uomini di origine campana, di età compresa tra i 45 e i 50 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso dopo essere stati fermati sulla A1 in direzione Sud. La vicenda si è risolta grazie alla stretta collaborazione tra le Sale Operative di Parma e Bologna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Truffano un’anziana ma vengono fermati in A1: recuperati gioielli e 600 euro Leggi anche: Truffa a un’anziana di Parma, poi la fuga sulla A1: fermati con soldi e fede nuziale rubata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Truffatori in fuga sull’Autosole. Bloccati con gioielli e contanti; Truffano un’anziana ma vengono fermati in A1: recuperati gioielli e 600 euro; Truffatori in fuga sull’Autosole Bloccati con gioielli e contanti. Truffano un’anziana ma vengono fermati in A1: recuperati gioielli e 600 euro - Due uomini denunciati dalla polizia stradale: preziosi e denaro erano stati rubati a Parma con il trucco del finto carabiniere ... msn.com

Truffatori in fuga sull’Autosole. Bloccati con gioielli e contanti - I due napoletani di 45 e 50 anni notati da una pattuglia della polizia stradale per le manovre azzardate. msn.com

Sfrecciavano sulla A1 con l’oro di un’anziana truffata: bloccata la banda dei finti carabinieri - Due uomini denunciati a Bologna per truffa a un’anziana di Parma: recuperati gioielli e denaro sottratti con l’inganno. virgilio.it

CASTEL GANDOLFO. I Carabinieri hanno arrestato cinque cittadini cileni e argentini accusati di furto in abitazione e ricettazione. Fermati a Ciampino con arnesi da scasso e refurtiva, tra cui gioielli e orologi, sono stati associati al carcere di Velletri. La refurtiva - facebook.com facebook

Hanno truffato un’anziana abitante a Legnano, sottraendole oggetti preziosi per decine di migliaia di euro, ma sono stati fermati e arrestati dalle forze di polizia durante un controllo in strada a Milano. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.