Operazione Cash Back | un miliardo di euro sequestrato alla mafia

Smantellata una rete internazionale di riciclaggio: sequestri per un miliardo di euro Un colpo da un miliardo di euro. È quanto ha realizzato la Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con la Procura della, smantellando una rete di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale. L’operazione Cash Back ha portato a denunce per 281 persone, di cui tre arrestate, e al sequestro di beni per oltre un miliardo di euro. Un sistema sofisticato, capace di muovere fino a 5 miliardi di euro tra Italia ed estero, è stato finalmente smascherato grazie alla tenacia investigativa della Tenenza di Senigallia. La conferenza stampa prevista per le 11:00 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, in Lungomare Vanvitelli 26, illustrerà i dettagli dell’operazione. La procuratrice Monica Garulli fornirà ulteriori dettagli sull’indagine e sulle attività svolte, offrendo un quadro completo di come sia stato possibile smantellare una rete così complessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

