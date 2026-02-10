Sedi fantasma al Sud e corsi mai partiti | scoperta frode fiscale da 3 milioni

Lodi, 10 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa da 3 milioni di euro legata a sedi aziendali che in realtà non esistono e a corsi di formazione mai partiti. Le indagini hanno portato alla luce un giro di fatture false e spese ingiustificate, con aziende del Sud coinvolte in modo pesante. Gli investigatori stanno già lavorando per identificare tutti gli autori e capire come siano stati movimentati i soldi.

Lodi, 10 febbraio 2026 – Sedi aziendali fantasma al Sud e corsi mai svolti: maxi frode fiscale da 3 milioni scoperta dalla Finanza. Sedi produttive che esistono solo sulla carta, corsi di formazione mai partiti e crediti d’imposta incassati indebitamente per milioni di euro. È lo scenario emerso dalla maxi operazione della Guardia di Finanza di Lodi, che ha portato alla luce una frode fiscale, da oltre 3 milioni di euro, nel settore delle agevolazioni alle imprese finanziate anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo stratagemma. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno smascherato un sofisticato meccanismo, basato sulla creazione di sedi fittizie nel Mezzogiorno e sulla simulazione di corsi di formazione del personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sedi fantasma al Sud e corsi mai partiti: scoperta frode fiscale da 3 milioni Approfondimenti su Sedi Fantasma Frode fiscale da oltre 8 milioni, sequestrati beni e liquidità a imprenditrice di Patti Le autorità fiscali di Messina hanno sequestrato oltre 8 milioni di euro tra beni e liquidità a un’imprenditrice di Patti, nell’ambito di indagini su frode fiscale. IL VIDEO | Frode fiscale: scatta la confisca da 37 milioni di euro Le autorità italiane hanno disposto la confisca di 37 milioni di euro in seguito a un procedimento di frode fiscale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Droga e armi fantasma in casa del pusher, a Caivano arrestato un 35enne https://www.corrierepl.it/2026/02/07/droga-e-armi-fantasma-in-casa-del-pusher-a-caivano-arrestato-un-35enne/ CAIVANO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Quello che doveva essere un inter facebook

