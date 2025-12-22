Tecnimont Maire ottiene sequestri conservativi esecutivi per oltre 1 miliardo di euro contro Eurochem

Tecnimont (Maire) ha ottenuto sequestri conservativi esecutivi per oltre 1 miliardo di euro contro il Gruppo EuroChem, in relazione alla controversia in corso. La controllata Tecnimont ha acquisito provvedimenti di sequestro di beni detenuti dal gruppo russo, a seguito delle procedure legali avviate. La notizia si inserisce nel quadro delle azioni legali intraprese per tutelare gli interessi aziendali e garantire il rispetto degli accordi.

In riferimento alla controversia in corso con il Gruppo russo EuroChem, già oggetto del comunicato stampa pubblicato lo scorso 28 novembre, MAIRE rende noto che la propria controllata TECNIMONT ha ottenuto provvedimenti immediatamente esecutivi di sequestro di beni detenuti dal Gruppo EuroChem per un ammontare pari a circa €1,1 miliardi. Tali provvedimenti si basano sulle autorizzazioni ottenute dal Tribunale Arbitrale ICC con sede a Londra a sequestrare in ogni paese i beni detenuti da EuroChem per complessivi €1,1 miliardi. Ulteriori richieste di sequestro sono in corso presso varie giurisdizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tecnimont (Maire) ottiene sequestri conservativi esecutivi per oltre 1 miliardo di euro contro Eurochem Leggi anche: Maire Tecnimont, maxi causa con EuroChem tra sanzioni e tribunali russi Leggi anche: EuroChem prepara i sequestri globali contro Maire dopo la sentenza russa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tecnimont ottiene sequestri conservativi per 1,1 miliardi contro Eurochem - Il provvedimento arriva dopo l'autorizzazione del tribunale arbitrale di Londra, unica sede competente, che ha altresì riconosciuto il diritto di rivalersi in tutti i Paesi per ulteriori eventuali dan ... msn.com

Doccia gelata da #Mosca: il caso Maire #Tecnimont e il prezzo pagato dall’economia italiana x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.