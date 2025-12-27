Genova nove arresti per finanziamento a Hamas | sequestri per oltre 8 milioni di euro
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito a Genova un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove indagati, accusati di aver finanziato Hamas attraverso tre associazioni benefiche. Il provvedimento, che comprende anche misure reali per un valore complessivo di oltre otto milioni di euro, è stato emesso dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Digos di Genova, in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova e dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
