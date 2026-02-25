Operazione antidroga ad Aprilia | sequestrati 18 dosi di crack e 1.112

Sommario: Due persone, un uomo di 50 anni della provincia di Roma e una donna di 27 anni residente a Perugia, sono stati fermati e denunciati dai carabinieri di Aprilia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante un controllo stradale notturno, i militari hanno trovato nell'auto un astuccio con 18 dosi di crack, un bilancino di precisione e 1.112,5 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato e i due denunciati in stato di libertà. La notte scorsa ad Aprilia, un controllo di routine si è trasformato in un'operazione antidroga. I carabinieri del reparto territoriale hanno fermato un'auto durante un normale controllo della circolazione stradale. L'istinto e l'esperienza dei militari hanno suggerito di approfondire l'accertamento con una perquisizione veicolare e personale. È stato allora che è emerso il carico illecito: un astuccio contenente 18 grammi di crack, già suddiviso in dosi pronte per la vendita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

