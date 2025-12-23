Operazione antidroga ad Aprilia | scatta un arresto

Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine di Aprilia hanno portato a termine un’operazione antidroga, sequestrando un consistente quantitativo di sostanze illecite. L’intervento ha portato all’arresto di una persona coinvolta. L’attività si inserisce nelle più ampie azioni di contrasto alla criminalità e alla diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio.

Un ingente quantitativo di droga è stato rinvenuto e sequestrato dalla polizia sul territorio di Aprilia. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato.In manette è finito un cittadino di origini indiane di 32 anni, il cui è arresto è stato già convalidato dal giudice per le.

