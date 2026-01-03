Picchia disabile e poi pubblica il video su TikTok | identificato un 16enne a Trani

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trani, un ragazzo di 16 anni è stato identificato dopo aver aggredito un uomo disabile di 33 anni, episodio poi condiviso su TikTok. La diffusione del video ha permesso di risalire all’autore dell’aggressione.

