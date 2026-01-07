Stupra il figlio neonato e pubblica il video su TikTok processo da rifare per un errore procedurale
La Corte di Cassazione di Bolzano ha annullato le due condanne a dieci anni di carcere per un caso di violenza sessuale su un neonato, a causa di un errore procedurale. Il procedimento dovrà essere rifatto, evidenziando l’importanza di rispettare correttamente le procedure giudiziarie in casi di grave criminalità. La decisione sottolinea l’impatto che errori formali possono avere sull’esito dei processi penali più delicati.
Il processo riguarda un caso di violenza sessuale avvenuto a Bolzano. I giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato un errore procedurale che rende nulle le due precedenti sentenze di condanna a dieci anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il bambino pubblica il video su TikTok e lo incastra: 59enne indagato per maltrattamenti
Leggi anche: Picchia disabile e poi pubblica il video su TikTok: identificato un 16enne a Trani
Stupra il figlio neonato e pubblica il video su TikTok, processo da rifare per un errore procedurale - Un uomo di 35 anni, residente in Alto Adige, dovrà affrontare un nuovo processo per una vicenda che ha già portato a due condanne a dieci anni di carcere. fanpage.it
Violenta il figlio neonato e pubblica i video su TikTok: «Processo tutto da rifare» - Alto Adige, caso di abusi su minore: Cassazione annulla condanna, nuovo processo il 30 gennaio per violenza sessuale e pedopornografia. nordest24.it
Centinaia di persone manifestano dopo l'aggressione a una 23enne: "Chi stupra è figlio della cultura patriarcale" - facebook.com facebook
Marius Borg Høiby, figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, sarà processato a Oslo a febbraio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.