Operaio precipita da un traliccio di 6 metri nel cantiere Tav di Mazzano | è grave

Un operaio è caduto da un traliccio di sei metri nel cantiere Tav di Mazzano, in provincia di Brescia. L'incidente ha causato gravi lesioni, e l'uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità competenti.

