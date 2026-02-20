Precipita da sette metri d’altezza muore sul lavoro un operaio 38enne nell’Aretino

Un operaio di 38 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di sette metri a Pieve Santo Stefano, nell’Aretino. L’incidente si è verificato durante i lavori di ristrutturazione di un edificio, quando l’uomo è stato travolto e non è più riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Ancora una morte sul lavoro, stavolta nell' Aretino. Un uomo 38enne ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo la prima ricostruzione, l'operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda: il lucernario in plexiglass che lo stava sostenendo ha ceduto, lasciando precipitare l'uomo per circa 7 metri. Proprio la caduta gli è stata fatale. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del personale del 118 della Asl Toscana Sud Est, giunti con un'ambulanza con infermiere e con l'Elisoccorso Pegaso. Tutto è risultato vano e ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare la morte dell'uomo.