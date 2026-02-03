Il matrimonio strategico di Elon Musk | perché ha deciso di fondere SpaceX e xAI

Elon Musk ha annunciato di aver unito le forze tra SpaceX e xAI. L’obiettivo è creare un sistema che combini calcolo avanzato, intelligenza artificiale e reti satellitari, rendendo tutto più efficiente e autonomo. La mossa arriva dopo aver acquisito xAI, puntando a sviluppare tecnologie sempre più integrate e all’avanguardia.

SpaceX acquisisce xAI per sviluppare un circuito autosufficiente tra calcolo avanzato, intelligenza artificiale e reti satellitari. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dei data center terrestri spostandoli in orbita.

