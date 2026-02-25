Open Var non è uno strumento di chiarezza nessuna critica al Var per il gol annullato al Napoli Repubblica

Il VAR ha causato confusione durante la partita, perché le immagini non sono state chiare e hanno portato a decisioni discutibili. Un episodio specifico ha acceso le polemiche, quando il gol del Napoli è stato annullato senza spiegazioni convincenti. I tifosi si sono lamentati, chiedendo maggiore trasparenza e precisione. Questa situazione mette in dubbio l’efficacia del sistema, che sembra più complicare le cose che chiarirle. La questione rimane aperta e suscita molte domande.

Open Var non è uno strumento di chiarezza, nessuna critica al Var per il gol annullato (Repubblica) Ne abbiamo scritto più volte: sicuri che Open Var serva a qualcosa? A noi pare di no. E non solo a noi. Ne scrive oggi Repubblica Napoli, con Marco Azzi, dopo aver guardato la trasmissione di ieri e le strampalate giustificazioni dell’uomo di Rocchi Dino Tommasi che si arrampica sugli specchi pur di giustificare il Var. ( E non viene qui trattato l’assurdo che è accaduto in Milan-Parma col Var che pressa tantissimo l’arbitro per concedere la rete contro i rossoneri ). Ma torniamo a Atalanta-Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Open Var: l’AIA ammette l’errore sul gol annullato al NapoliL’AIA ha riconosciuto un errore sul gol annullato al Napoli, causato da una decisione arbitrale discutibile.

Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate.

