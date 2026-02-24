Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate. La causa dell’annullamento del gol al Napoli risiede in un errore dell’arbitro, secondo il commentatore della CAN. Durante la trasmissione Open Var, Tommasi ha analizzato le decisioni prese nelle partite di Milan Parma e Atalanta Napoli, sottolineando come le scelte arbitrali abbiano influenzato il risultato di alcuni episodi chiave. La discussione si concentra sui dettagli delle immagini e sulle decisioni in campo.

Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di.»

Tommasi a Open VAR: «Troilo non fa fallo su Bartesaghi, corretta la rete del Parma col Milan. In Atalanta Napoli c’è un grave errore di campo»Tommasi ha spiegato che l'errore dell'AR nel match Parma-Milan ha portato a una rete corretta, mentre in Atalanta-Napoli si è verificato un grave errore di valutazione sul campo.

Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var: «Il rigore non c’era. Il Var si fa attirare da questo dettaglio, ma non è assolutamente fallo»Il rigore assegnato a Cornet e Vergara ha scatenato polemiche.

Tommasi, sul gol annullato al Napoli c'è un errore di campo'Hojlund gli ruba il tempo a Hien, è poca roba per considerarlo falloso. ansa.it

Rigore tolto in Atalanta-Napoli, Tommasi a Open VAR: Non c'è fallo, Hien è fermoIl dirigente arbitrale Dino Tommasi è intervenuto in merito a quanto accaduto durante Atalanta-Napoli ai microfoni di DAZN, emittente televisiva. tuttomercatoweb.com

Nell'episodio di questa settimana di "Open VAR" su DAZN, il focus centrale è su Atalanta-Napoli La decisione di revocare il rigore su Hojlund tramite l'utilizzo del VAR è stata giudicata corretta da Dino Tommasi, ex arbitro e componente della CAN #SSCNa x.com

La lega pubblica la visione di Chiffi sul presunto fallo che ha portato all'annullamento del gol di Gutierrez in Atalanta Napoli. Open Var svela cosa si dicono gli arbitri in cuffia #OpenVAR #AtalantaNapoli #golgutierrez #Chiffi #erroriarbitrali - facebook.com facebook