Open Var | l’AIA ammette l’errore sul gol annullato al Napoli

L’AIA ha riconosciuto un errore sul gol annullato al Napoli, causato da una decisione arbitrale discutibile. Durante l’ultimo appuntamento di Open Var su DAZN, gli esperti hanno esaminato nel dettaglio quell’episodio, evidenziando le difficoltà nel giudicare alcune azioni in tempo reale. La discussione si è concentrata sulle immagini che mostrano chiaramente come la decisione abbia influenzato l’andamento della partita. La vicenda ha attirato l’attenzione di tifosi e commentatori.

Il consueto appuntamento con Open Var su DAZN ha offerto l’occasione per un’analisi chirurgica degli episodi che hanno infiammato la 26esima giornata di Serie A. Nella serata di ieri, Dino Tommasi, componente della CAN, è intervenuto per fare chiarezza sulle decisioni arbitrali più controverse, delineando un quadro in cui la centralità dell’arbitro resta il perno del sistema, pur non essendo immune da sviste valutative. Il focus si è concentrato principalmente sui campi di Bergamo e San Siro, dove le interazioni tra direttori di gara e sala VAR di Lissone hanno determinato esiti diametralmente opposti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Open VAR inchioda Chiffi sul gol annullato a Gutierrez: “Errore di campo, annullato troppo in fretta”Il VAR ha confermato che Chiffi ha sbagliato a fermare il gioco sul gol di Gutierrez, perché l'arbitro ha interpretato male un episodio di campo.

Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Dino Tommasi ha spiegato che nessuno dei giocatori, Troilo e Valenti, ha commesso fallo durante le azioni contestate.

Tommasi (AIA) a Open Var: Valenti è completamente fermo, non ostruisce. Troilo? Leggero appoggioDino Tommasi, membro del CAN A-B, era la voce dell'AIA nella puntata odierna di Open Var su DAZN. Uno degli episodi più discussi della giornata è ... milannews.it

Open Var, l’Aia riconosce gli errori di Chiffi in Atalanta-Napoli. La sentenza sul gol di Troilo in Milan-ParmaSotto la lente a Open Var il rigore cancellato a Hojlund e il gol annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli: il giudizio dell'Aia sull'operato di Chiffi. sport.virgilio.it

